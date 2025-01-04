Инаугурацию Трампа проведут с приспущенными флагами. Почему в Белом доме приняли такое решение?

Белый дом: инаугурация Трампа не повлияет на решение приспустить флаги Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами.
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