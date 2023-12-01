Засекреченный вояж: Кайли Дженнер тайно посетила любимого в Лондоне

Младшая сестра Ким Кардашьян сумела ускользнуть от папарацци. Кайли Дженнер и Тимоти Шаломе открыто обнимались на стадионе LEGION-MEDIAХотя репортеры, постоянно отслеживающие перемещения 26-летней Кайли Дженнер, подозревали, что она посетит Лондон в день премьеры фильма с участием ее любимого, она все равно сумела от них ускользнуть.