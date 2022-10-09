В США признали, что заканчиваются запасы ракет HIMARS

США сталкивается с нехваткой некоторых видов боеприпасов, включая ракеты для HIMARS, заявил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, 9 октября сообщает AFP.
США сталкивается с нехваткой некоторых видов боеприпасов, включая ракеты для HIMARS, заявил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, 9 октября сообщает AFP.
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