smi.today

3 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Статья провокатора .Россиян ждёт газ ...
  • Борис
    Полную срань рекомендует нам мир тесен .Россиян ждёт газ ...
  • Татьяна Антонова
    С кем там говорить? С этим маразматиком?Политолог Мирзаян...

В США признали, что заканчиваются запасы ракет HIMARS

В США признали, что заканчиваются запасы ракет HIMARS

США сталкивается с нехваткой некоторых видов боеприпасов, включая ракеты для HIMARS, заявил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, 9 октября сообщает AFP.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх