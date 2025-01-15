И рыба, и мясо: что подорожало в России в 2024 году

В декабре 2024 года индекс потребительских цен (показатель, который отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления — прим.
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