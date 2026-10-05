Байден, Гарланд и подельники: Уголовное дело замять не удалось

В России впервые возбуждено уголовное дело против администрации президента США Байдена. СК ищет американских чиновников, изъявших деньги Малофеева на помощь Украине.
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