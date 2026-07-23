Красногорская клиническая больница получила новый медицинский аппарат

В Красногорской клинической больнице появился новый аппарат JetStream. Это специальный катетер, который помогает восстанавливать кровоток в периферических артериях, в том числе в сосудах нижних конечностей.
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