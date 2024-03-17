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Владимир Корнилов: Союзники Германии, включая Францию, «теряют терпение»

Владимир Корнилов: Союзники Германии, включая Францию, «теряют терпение»

Западная пресса довольно живо обсуждает состоявшуюся в Берлине встречу лидеров Франции и Германии (ошивающегося вокруг польского премьера многие и не заметили), но до чего же разнятся посылы в прессе разных стран! Вот, к примеру, заголовок французской Le Figaro: «В Берлине Эммануэль Макрон и Олаф Шольц выступают единым фронтом и отодвигают на задний план свои разногласия».

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