"Предателей полно в российской элите. Я доподлинно это знаю". Хинштейн рассказал, где скрывается 5 колонна в России
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
Федеральные каналы и чиновники продолжают высказываться насчет событий прошлой недели.
Комментарии
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Опять бла-бла-бла. У этой пятой колонны должно быть Ф.И.О., Иванов, Петров, Пидоров. Или Хинштейн боится на себя выйти? Набросился на Симонян.... вот, оказывается кто самое большое зло в нашем государстве....
Запад конфисковал активы без всяких фамилий, чем определил своих сторонников. Компрадорский клан маленький никто не хочет обижать своих корешей.
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