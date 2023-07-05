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"Предателей полно в российской элите. Я доподлинно это знаю". Хинштейн рассказал, где скрывается 5 колонна в России

"Предателей полно в российской элите. Я доподлинно это знаю". Хинштейн рассказал, где скрывается 5 колонна в России

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Федеральные каналы и чиновники продолжают высказываться насчет событий прошлой недели.

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Комментарии
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Antanas
Фамилий нет.
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18 час.
Владимир Андрианов
Опять бла-бла-бла. У этой пятой колонны  должно быть Ф.И.О., Иванов, Петров, Пидоров. Или Хинштейн боится на себя выйти? Набросился на Симонян.... вот, оказывается кто самое большое зло в нашем государстве....
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18 час.
алекс кузь
Запад конфисковал активы без всяких фамилий, чем определил своих сторонников. Компрадорский клан маленький никто не хочет обижать своих корешей.
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16 час.

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