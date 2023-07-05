"Предателей полно в российской элите. Я доподлинно это знаю". Хинштейн рассказал, где скрывается 5 колонна в России

Владимир Андрианов

Опять бла-бла-бла. У этой пятой колонны должно быть Ф.И.О., Иванов, Петров, Пидоров. Или Хинштейн боится на себя выйти? Набросился на Симонян.... вот, оказывается кто самое большое зло в нашем государстве....