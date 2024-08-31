Самая страшная битва Гражданской войны: как белые потеряли Крым

За 10 дней ноября 1920 года в Перекопско-Чонгарской операции Красная Армия потеряла убитыми и ранеными 10 тысяч человек, хотя превосходство в живое силе и вооружении по сравнению с врангелевцами у нее было многократным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии