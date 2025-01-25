БлокнотРУ В подмосковных Мытищах задержали многодетную мать из Таджикистана Тахмину Самадову, подозреваемую в мошенничестве при получении субсидий на сумму более 24 миллионов рублей.
Чиновники будут в соседней камере? В Мытищах задержали таджичку, которой местная администрация подарила квартиру
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Виктор Борисов
Это замещение коренного население России дикой ордой, ненавидящей все русское, - потенциальными боевиками ИГИЛ. В перспективе через диаспоры управляемые МИ-6 и ЦРУ, эта армия врагов России призвана устроить кровавые этнические бунты и способствовать развалу государства российского. Об этом давно мечтают на Западе, организуя с помощью наших национал-предателей во власти завоз в Россию многомиллионной армии откровенных врагов страны.. Они уже вырезали русских у себя в стране и едут сюда садится на шею российским налогоплательщикам. Они не признают ни российских законов, ни привычных россиянам межнациональных отношений. Они воинственно навязывают свои средневековые порядки на улицах, в местах проживания, на детских площадках, терроризируют местных жителей. Количество преступлений совершаемых этими дикарями растет из года в год, что следует из отчетов главы СК Бастрыкина. В школах их дети, ни слова не понимающие на русском, полностью блокируют возможность получения знаний российскими детьми, превращая работу учителей в ад. Более того, дети мигрантов сбиваются в этнические банды и делают пребывание российских детей в школе небезопасной. Уже ясно, что кто-то из национал-предателей во власти сознательно проводит политику замещения россиян на многомиллионную орду, управляемую из радикальных исламистских центров, курируемых МИ-6 и ЦРУ. Именно эти конторы в том же Таджикистане организуют массовый переезд этих ваххабитов в Россию. Военным путем победить Россию у врагов нет шансов. Сейчас они пытаются развалить Государство Российское изнутри с помощью управляемой извне многомиллионной армии средневековых дикарей. Схроны с оружием у диаспор уже обнаруживали. Наверняка есть и другие. Боевики слаживаются в подпольных бойцовских клубах. Большинство из них въехав в страну вообще нигде не работает. Откуда деньги на их существование в России? Кто оплачивает эту будущую кровавую вакханалию. И что делать россиянам в этой ситуации? Уже сейчас, купившие российские паспорта боевики сразу же осаждают разрешительные отделы МВД, с тем, чтобы получить разрешение и купить огнестрельное оружие. И стрелять они собираются не по уткам и зайцам. Необходимо немедленно закрыть границы, ввести десятилетний ценз с временным разрешением на работу в России по вахтовому методу у конкретного работодателя и под его финансовую и уголовную ответственность. Только после этого, при отсутствии любого вида нарушения закона, службы в ВС, мигрант может рассчитывать на получение гражданства. И никаких родственников сюда. Пусть живут там, где они уже вырезали русских и угробили все, что было построено с помощью России. Более, того, необходим закон, что при любом нарушении российских законов (вплоть до хулиганства), новоиспеченный гражданин должен лишаться российского гражданства вместе с близкими родственниками и вся семья немедленно депортироваться на историческую родину.
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9 час.
Сергей Кочегаров
И кто ж это такое (про соседние камеры) выдумал? Ни таджики, ни чиновники у нас сидеть не будут. У нас "самый гуманный суд в мире"!
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9 час.
Одиссей
Прочитал кучу постов на эту тему - и НИГДЕ не сообщается, а что же произошло с отцом семейства - Рамазоном Рахимовым? Как он поживает и чем занимается? Т.е., задержана "мать" семейства Тахмина Самадова за мошенничество и предоставление недостоверных сведений. А про ГЛАВУ семейства - только то, что затребованы выписки с его счетов. С нашей, русской, точки зрения подло это: подставить жену и мать, а самому отсиживаться в тени, а вот по их - таджикскому - менталитету это вполне нормально. Ребята, служившие в Афгане, рассказывали, что неоднократно наблюдали картину: идет по дороге стайка баб, да еще с поклажей, а за ними на удалении ,как погонщик, мужик. Наши при случае спрашивали, мол, ПОЧЕМУ? Ответ был прост и бесхитростен: а вдруг дорога заминирована? Получается, сейчас "подорвалась" на "заминированной дороге" эта самая Тахмина. А Рамозону и не жалко: судя по тому, что фамилии разные, у него есть запасные жены. Да и этой, как многодетной, большого срока не дадут: сначала будет отсрочка, а потом, гладишь, и условным отделается. Но тут всплыл еще один вопрос: КАК мог получить гражданство человек, перепостивший тот пост от 2015го года? А также его уже СВОЙ пост с таджикским флагом? Если честно - у меня в голове НИКАК не укладывается. А чиновникам из миграционной службы все норм. Удивительно...
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1 час.
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