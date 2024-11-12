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Барри Троц: «Дацюк был победителем. Он мог играть против кого угодно в какую угодно эпоху»

Экс-нападающий ранее был введен в Зал хоккейной славы. – Вы никогда не тренировали Павла Дацюка, но много лет были соперником его «Детройта».

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