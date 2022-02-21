Дело бывшего замглавы правления ВЭБ Балло закрыли в связи с истечением сроков давности

Мещанский суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и бизнесмена из Хабаровского края Александра Лепихова, которых обвиняли в хищении миллиардов рублей.