В аварии автобус столкнулся со спецтранспортом МЧС, пострадала 72-летняя пассажирка. Суд взыскал с работодателя водителя 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 10 тысяч рублей на оплату юридических услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ В комплектацию Се...
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым