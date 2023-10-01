Лучше рынка "Московская биржа"

MOEX +42,8% Акции Московской биржи выросли на 42,84%, до 177,68 рубля за бумагу, тогда как рублевый индекс IMOEX за то же время прибавил лишь 11,69%, поднявшись до 3123,4 пункта и вернувшись к росту после краткосрочной коррекции.