Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 568 подписчиков

Эксперт объяснила, как сохранить красоту кожи летом 2023 года

Эксперт объяснила, как сохранить красоту кожи летом 2023 года

Косметический эксперт летом 2023 года раскрыл секреты ухода за кожей лица в жаркий период. Важно отказаться от плотных тональных средств, увеличить потребление воды и включить в рацион продукты с бета-каротином: морковь, тыкву и шпинат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии