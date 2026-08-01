Эксперт объяснила, как сохранить красоту кожи летом 2023 года

Косметический эксперт летом 2023 года раскрыл секреты ухода за кожей лица в жаркий период. Важно отказаться от плотных тональных средств, увеличить потребление воды и включить в рацион продукты с бета-каротином: морковь, тыкву и шпинат.
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