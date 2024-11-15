Военнослужащие ВСУ стали массово сдаваться в плен: причины отказа от боя

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Группа украинских военнослужащих в Курской области приняла решение сдаться в плен бойцам ВС РФ после того, как узнала о захвате российскими бойцами пяти позиций ВСУ практически без потерь.
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