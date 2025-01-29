1884 год. ОЧЕРК ОБ АТАЖУКИНСКОМ САДЕ (ПАРКЕ) г. НАЛЬЧИК. АБРАМОВ Я.В. «КАВКАЗСКИЕ ГОРЦЫ» «.Проводя три последние лета в Терской области, я неоднократно задавал вопрос о причинах современного выселения горцев членам администрации, местным ученым и просто обывателям.