В этот день принято поздравлять пап и дедушек, проводить время с семьей, благодарить за заботу и участие в жизни детейКогда День отца в 2026 году В России День отца ежегодно празднуют в третье воскресенье октября, поэтому точная дата меняется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Новосибирской о...
- Глава отдела Росп...
- ЮГ "Неудобные" темы ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым