Вчера 43K прочитали Глядя на то, как президент России очень грамотно и осторожно высказывается о противостоянии с Западом, можно сделать вывод, что у него все просчитано на несколько ходов вперед.
Путин отдал прямой приказ по аэродромам с F-16. В Польше напряглись больше всех
Комментарии
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Владимир Степанов
Я лично стараюсь жить по "понятиям": о чести, совести, любви к Родине и прочим. Изучая разные религии, не раз убеждался, что истинные понятия везде одинаковы, они могут изменяться лишь по желани.
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15 час.
Владимир Степанов
ю (прошу прощения: древнейшая программа общения не дает возможность исправления личного сообщения). Хочу продолжить: "лишь по желанию Ватикана", который правильно фиксирует все изменения трактовок религиозных постулатов, но не готов их выдать по запросу! Т.е. в хранилищах Ватикана сосредоточены все свитки и другие документы, фиксирующие изменения религиозных положений, но не факт, что они подтвердят вам о различии трактовок, например, 1910 и 2024 года одного и того же положения. Иначе как подтвердить изменения либерастов ЛГБТ?
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15 час.
ВС
Владимир Степанов
И да - в данном вопросе - я за Путина, хотя являюсь противником его пенсионной реформы, ущемившей меня по многим параметрам!!!
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15 час.
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