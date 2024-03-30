Путин отдал прямой приказ по аэродромам с F-16. В Польше напряглись больше всех

Я лично стараюсь жить по "понятиям": о чести, совести, любви к Родине и прочим. Изучая разные религии, не раз убеждался, что истинные понятия везде одинаковы, они могут изменяться лишь по желани.

Владимир Степанов

ю (прошу прощения: древнейшая программа общения не дает возможность исправления личного сообщения). Хочу продолжить: "лишь по желанию Ватикана", который правильно фиксирует все изменения трактовок религиозных постулатов, но не готов их выдать по запросу! Т.е. в хранилищах Ватикана сосредоточены все свитки и другие документы, фиксирующие изменения религиозных положений, но не факт, что они подтвердят вам о различии трактовок, например, 1910 и 2024 года одного и того же положения. Иначе как подтвердить изменения либерастов ЛГБТ?