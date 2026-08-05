НАТО: В аэропорту ФРГ нашли дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолётом

НАТО официально сообщило, что в немецком аэропорту Лейпциг/Галле нашли дрон со взрывчаткой. Это случилось в ночь на 5 августа – беспилотник с прикреплённым грузом и детонатором обнаружили прямо на лётном поле, совсем рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124 «Р.