НАТО: В аэропорту ФРГ нашли дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолётом

НАТО официально сообщило, что в немецком аэропорту Лейпциг/Галле нашли дрон со взрывчаткой. Это случилось в ночь на 5 августа – беспилотник с прикреплённым грузом и детонатором обнаружили прямо на лётном поле, совсем рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124 «Р.
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