Резиденты подмосковных ОЭЗ получили налоговые льготы ещё на 1,2 млрд рублей

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что за первые три квартала 2024 года резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) региона получили налоговые льготы ещё на 1,2 млрд рублей.
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