17 человек, которые явно пожалели, что дали объявление о продаже через интернет

Ежедневно в интернете появляется множество объявлений о продаже всевозможных товаров. Вот только покупателям и продавцам не всегда сразу получается договориться друг с другом и благополучно совершить сделку.
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