План генерала Армагеддона снова в деле? Под Одессой горит "энергетический объект"

Под Одессой горит некий энергетический объект. Похоже, что план генерала Армагеддона снова в силе, поскольку число случаев, когда поражается энергетическая инфраструктура врага, в последнее время заметно растёт.
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