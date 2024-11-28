Белая Рутения: почему в документах Ватикана так называлась Россия

В самом деле, зачем? Откуда взялось это название, например, вместо традиционного «Русь»? Тут надо различать истоки происхождения самого наименования и те мотивы, по которым оно было взято в качестве официального.
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