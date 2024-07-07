Бывшая замглавы Минобороны Шевцова опровергла новости об отъезде из России Татьяна Шевцова. Фото: скриншот из видео Бывшая замминистра обороны России Татьяна Шевцова назвала фейками новости о том, что она сбежала с несколькими миллионами рублей во Францию.
Экс-заместитель Шойгу опровергла новости о бегстве во Францию
Комментарии
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Алексей Сафронов
...как раз на "кастрюлеголовых" нам наплевать, в отличии от позора за высшее бессовестное руководство России, которое плюёт на народ, когда возводит в адмиралы и генералы подобных мокрощелок.
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5 час.
Георгий Корнев
Давай лучше обсудим, что она не сделала. Она в МО отвечала за финансовые потоки. И если Т. Иванов спёр несколько миллионов, то она минимум не проконтролировала расходование средств, т. е. не сделала свою работу. И вопрос к тебе лично. Сколько тебе приплачивают в АП за твои комментарии? Сплошь чёрные метки.
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5 час.
БВ
Борис Выдрин
Вопрос к типу под ником ляк-сандр вполне резонный: за что лакействуешь?
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2 час.
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