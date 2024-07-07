Экс-заместитель Шойгу опровергла новости о бегстве во Францию

...как раз на "кастрюлеголовых" нам наплевать, в отличии от позора за высшее бессовестное руководство России, которое плюёт на народ, когда возводит в адмиралы и генералы подобных мокрощелок.

Георгий Корнев

Давай лучше обсудим, что она не сделала. Она в МО отвечала за финансовые потоки. И если Т. Иванов спёр несколько миллионов, то она минимум не проконтролировала расходование средств, т. е. не сделала свою работу. И вопрос к тебе лично. Сколько тебе приплачивают в АП за твои комментарии? Сплошь чёрные метки.