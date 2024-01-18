ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Воробей
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Женщины правят миром: где и когда в мире существовал матриархат

Женщины правят миром: где и когда в мире существовал матриархат

Существовал ли когда-нибудь матриархат? Были ли на самом деле общества, где всем правили женщины? Изучаем свидетельства историков, антропологов и социологов и рассказываем об основных претендентах на звание матриархальных — или близких к этому — обществ.

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