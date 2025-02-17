Депутат Милонов предложил сделать бесплатный проезд для беременных женщин

В России предлагают ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для беременных женщин. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился с соответствующей инициативой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии