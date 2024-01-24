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ВК Пресс

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Леха чудом остался жив: в горах Сочи сошла лавина

Леха чудом остался жив: в горах Сочи сошла лавина

Он решил скатиться один на неподготовленной трассе. В это время сошла огромная лавина. «Козырек» полностью накрыл сноубордиста.

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