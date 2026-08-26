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«Цифровой камуфляж»: дизайнер создал одежду, которая сбивает с толку системы видеонаблюдения

«Цифровой камуфляж»: дизайнер создал одежду, которая сбивает с толку системы видеонаблюдения

Рубашка с ярким абстрактным рисунком, призванная сделать человека невидимым для систем видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта / © Simon Weckert Разработка появилась в ответ на пилотный проект по использованию ИИ-видеонаблюдения на берлинской площади Котбуссер-Тор, который стартовал в августе 2026 года.

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