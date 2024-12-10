Как не заболеть острыми кишечными инфекциями в ЯНАО: инфографика

Вспышки заболеваний острыми кишечными инфекциями (ОКИ) — не редкое явление на Ямале. Накануне выяснилась причина «отравления» свердловских спортсменов в Тарко-Сале — причиной плохого самочувствия детей оказался норовирус, который относится к группе самых распространенных ОКИ.
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