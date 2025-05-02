«Куча людей и оружия, но отступаем»: украинцы жалуются на потерю управления в войсках

Из-за царящего бардака командиры ВСУ не могут нормально руководить подразделениями. Об этом на канале «Liga net» заявил помогающий ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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