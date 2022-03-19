Япония хочет усилить защиту АЭС комплексами Patriot

Японские власти обсуждают варианты укрепления безопасности своих атомных электростанций (АЭС). В числе рассматриваемых мер — развертывание рядом с АЭС зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 сил самообороны, сообщает японская газета Nikkei.