﻿В Плавске компания задолжала работникам более девяти миллионов рублей зарплаты

С мая по октябрь текущего года одно из предприятий Плавска в Тульской области задолжало своим работникам свыше девяти миллионов рублей зарплаты, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.
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