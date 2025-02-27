Политика как он...
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Политика как она есть

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В Японии положение Зеленского перед сделкой с США назвали безвыходным

В Японии положение Зеленского перед сделкой с США назвали безвыходным

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден будет подписать сделку с США о передаче минеральных ресурсов даже несмотря на отсутствие в соглашении пунктов о гарантиях безопасности, которые он изначально требовал.

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