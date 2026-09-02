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Вернул в спальню старую лампу накаливания: только тогда понял, почему так раздражал свет LED

Вернул в спальню старую лампу накаливания: только тогда понял, почему так раздражал свет LED

Светодиодные лампы уступают место старым лампам накаливания. Причина не в экономии или привычке, а в качестве света, которое у бюджетных LED-моделей вызывает критику.

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