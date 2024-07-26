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«Астон Вилла» отказалась продать Дурана «Вест Хэму». Лондонцы предлагали 32 млн фунтов, Орфорда и долю от перепродажи (Фабрицио Романо)

«Астон Вилла» отказалась продать Дурана «Вест Хэму». Лондонцы предлагали 32 млн фунтов, Орфорда и долю от перепродажи (Фабрицио Романо)

Лондонский клуб предлагал за 20-летнего колумбийского форварда 32 миллионов фунтов, 18-летнего полузащитника Льюиса Орфорда и долю от перепродажи.

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