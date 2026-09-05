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Один человек погиб, 15 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб, 15 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Один мирный житель погиб, ещё 15 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки.

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