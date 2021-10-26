Народный календарь. Дневник погоды 26 октября 2021 года

Любовь ИвановнаОбществоНародный календарь. Дневник погоды 26 октября 2021 годаДоброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 26 ОКТЯБРЯ.ИВЕРСКАЯ 26 октября отмечается праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаВо вторник, 26 октября, в Калужской области ожидается потепление. Если утром температура воздуха будет находиться в районе нуля, то днем – до +8. Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра – до 6 м/с. Во второй половине недели в Калуге воздух днем будет прогреваться до +12. По народным приметам, если облака быстро бегут с юга - к непогоде, порывистому ветру. Солнце восходит из-за туч - к перемене погоды. Облака красного цвета - к дождю.Комментировать
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