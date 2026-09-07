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Иран заявил об испытаниях ПКР над авианосцем ВМС США

Иран заявил об испытаниях ПКР над авианосцем ВМС США Иран впервые провёл испытание противокорабельной ракеты непосредственно над американским ави.

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