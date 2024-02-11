Welt: В США нелестно отзываются о канцлере Шольце и за глаза называют собакой Байдена

Немецкое издание Welt сообщает о том, что в Вашингтоне презрительно относятся к немецкому канцлеру Олафу Шольцу и даже говорят, что он ведет себя как собака Джо Байдена, отстаивая не национальные интересы, а американские.
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