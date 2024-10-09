Владимир Корнилов: Украина готова поделиться частью территории с Россией ради мира и безопасности?

Financial Times опубликовала редакционную колонку по поводу того, что Украина якобы за закрытыми дверьми уже обсуждает соглашение о том, что «Москва сохранит де-факто контроль за одной пятой частью Украины, которую она оккупировала — несмотря на то, что суверенитет не будет признан, — а остальной части страны будет позволено вступить в НАТО или предоставлены аналогичные гарантии безопасности».