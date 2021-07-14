Новосибирская область отказалась от обязательной вакцинации

Власти не намерены вводить в Новосибирской области обязательную вакцинацию. Однако руководители предприятий, работа которых на грани срыва из-за инфекции COVID-19 имеют, как минимум, моральное право более жестко подходить к вопросу вакцинации.
Власти не намерены вводить в Новосибирской области обязательную вакцинацию. Однако руководители предприятий, работа которых на грани срыва из-за инфекции COVID-19 имеют, как минимум, моральное право более жестко подходить к вопросу вакцинации.
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