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Несколько слов о максимальной дальности полёта пуль

Несколько слов о максимальной дальности полёта пуль

Одним из аспектов, касающихся непосредственно устройства открытых тиров, является определение глубины излётного пространства, то есть расстояния от рубежа ведения огня из гражданского и спортивного стрелкового оружия до места падения пуль в основном направлении стрельбы с учётом прибавки дополнительного запаса по дальности для гарантии безопасности.

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