«Санкционированное» причинение вреда: обеспечительные меры при оспаривание разрешений на строительство

Разрешение на строительство является ключевым административным актом, легитимирующим застройку. При его оспаривании заинтересованные лица (прокурор, органы местного самоуправления и другие) часто ходатайствуют в качестве обеспечительной меры о приостановлении действия разрешительной документации и о запрете на проведение любых строительных работ.