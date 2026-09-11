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«Санкционированное» причинение вреда: обеспечительные меры при оспаривание разрешений на строительство

Разрешение на строительство является ключевым административным актом, легитимирующим застройку. При его оспаривании заинтересованные лица (прокурор, органы местного самоуправления и другие) часто ходатайствуют в качестве обеспечительной меры о приостановлении действия разрешительной документации и о запрете на проведение любых строительных работ.

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