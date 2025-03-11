Горожанам рассказали, как волонтеры в сфере охраны здоровья помогают бойцам СВО и жителям приграничья

Волонтеры в сфере охраны здоровья и общественные организации столицы собирают и отправляют гуманитарные грузы в зону специальной военной операции (СВО), организуют донорские акции и оказывают психологическую поддержку тем, кому она необходима.
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