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Орловские новости

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Всплыла связь фонда «Орловщина» с выборами

В ходе возобновившегося сегодня процесса над советником губернатора Сергеем Лежневым был допрошен представитель консалтинговой фирмы, получавшей в 2020 году средства из фонда «Орловщина».

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