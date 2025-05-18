Немцы и американцы планируют совместно завалить Европу ракетами ATACMS и Patriot

Немецкая оружейная компания Rheinmetall со штаб-квартирой в Дюссельдорфе заявила о планах совместно с американским гигантом ВПК Lockheed Martin наладить в Европе масштабное производство ракет ATACMS и Patriot PAC-3, сообщает издающееся в ФРГ издание оборонной тематики Hartpunkt.
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