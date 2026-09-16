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Врач Максимова: после 40 лет отёки нельзя списывать только на возраст

Врач Максимова: после 40 лет отёки нельзя списывать только на возраст

Челябинский врач-косметолог, дерматовенеролог Ирина Максимова рассказала, что после 40 лет состояние кожи и внешность могут заметно меняться на фоне гормональной перестройки, однако выраженные или внезапные отёки нельзя объяснять только возрастом.

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