Врач Максимова: после 40 лет отёки нельзя списывать только на возраст

Челябинский врач-косметолог, дерматовенеролог Ирина Максимова рассказала, что после 40 лет состояние кожи и внешность могут заметно меняться на фоне гормональной перестройки, однако выраженные или внезапные отёки нельзя объяснять только возрастом.