Комсомольская правда

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Андрей Малахов - Александру Митрошенкову: Оставайся всегда разным!

Андрей Малахов - Александру Митрошенкову: Оставайся всегда разным!

Большое телевидение - это огромный труд и постоянные заботы. Чтобы руководить даже одним проектом, нужно обладать большими способностями, а Александр Митрошенков много лет с большим успехом выпускает всенародно любимые передачи - «Андрей Малахов.

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