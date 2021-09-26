Андрей Малахов - Александру Митрошенкову: Оставайся всегда разным!

Большое телевидение - это огромный труд и постоянные заботы. Чтобы руководить даже одним проектом, нужно обладать большими способностями, а Александр Митрошенков много лет с большим успехом выпускает всенародно любимые передачи - «Андрей Малахов.
Большое телевидение - это огромный труд и постоянные заботы. Чтобы руководить даже одним проектом, нужно обладать большими способностями, а Александр Митрошенков много лет с большим успехом выпускает всенародно любимые передачи - «Андрей Малахов.
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