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Фетисов об Овечкине в ролике «Единой России»: «Для Саши не было никакой выгоды. Он поддержал страну, Путина и партию. Мы же не критикуем тех, кто в США за демократов или республиканцев»

Олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о политических взглядах капитана « Вашингтона »  Александра Овечкина .

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